2020-01-16T20:06:33+03:00
Происшествия

В Тверской области мужчина избил на улице женщину и убежал

Злоумышленник был задержан местным участковым
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области мужчина избил женщину и скрылсяВ Тверской области мужчина избил женщину и скрылсяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сообщение о нападении поступило в полицию от врачей скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что к ним в учреждение госпитализирована 49-летняя женщина с телесными повреждениями.

В ходе разбирательства полицейским установлено, что накануне потерпевшая поругалась со своим 30-летним знакомым, мужчина избил женщину и скрылся в неизвестном направлении.

На поиск злоумышленника были направлены патрульные экипажи и наряды оперативных служб.

Задержать злоумышленника и установить его личность помог старший участковый уполномоченный полиции Торопецкого отделения полиции Дмитрий Никифоров.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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