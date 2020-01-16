В Тверской области мужчина избил на улице женщину и убежал
Сообщение о нападении поступило в полицию от врачей скорой медицинской помощи. Медики сообщили, что к ним в учреждение госпитализирована 49-летняя женщина с телесными повреждениями.
В ходе разбирательства полицейским установлено, что накануне потерпевшая поругалась со своим 30-летним знакомым, мужчина избил женщину и скрылся в неизвестном направлении.
На поиск злоумышленника были направлены патрульные экипажи и наряды оперативных служб.
Задержать злоумышленника и установить его личность помог старший участковый уполномоченный полиции Торопецкого отделения полиции Дмитрий Никифоров.
За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU