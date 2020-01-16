2020-01-16T19:27:40+03:00
Происшествия

За использование "пиратской" программы директору фирмы в Твери грозит тюремный срок

Ущерб правообладателя составил 474 тысячи рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Факт установки на персональный компьютер нелицензированного программного обеспечения для проектирования директором одной из строительных организаций Твери выявили сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери.

Таким образом, правообладателю был причинен ущерб на сумму более 474 тысяч рублей.

В офисе фирмы полицейские изъяли системный блок и жесткий диск с программами, которые согласно результатам исследования являются контрафактными.

Следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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