За использование "пиратской" программы директору фирмы в Твери грозит тюремный срок
Факт установки на персональный компьютер нелицензированного программного обеспечения для проектирования директором одной из строительных организаций Твери выявили сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Твери.
Таким образом, правообладателю был причинен ущерб на сумму более 474 тысяч рублей.
В офисе фирмы полицейские изъяли системный блок и жесткий диск с программами, которые согласно результатам исследования являются контрафактными.
Следственным управлением УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. За нарушение авторских и смежных прав фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU