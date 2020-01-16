В Твери вандалы разбили стеклянную остановку у бассейна "Радуга"

16 Янв. 2020 2020-01-16T19:07:47+03:00

Изменить размер текста: A A

В Твери произошел очередной акт вандализма. На этот раз от нападок хулиганов пострадала остановка у бассейна "Радуга". Злоумышленники выбили все стекла в павильоне и оставили вокруг осколки. Фотографией случившегося с "КП-Тверь" поделились очевидцы.

Отметим, что стеклянные остановочные павильоны, которые установлены по всему городу, уже не раз становились объектами для нападок вандалов.

В прошлом году городские власти восстанавливали стеклянные комплексы в Заволжском, Пролетарском и Центральном районах. Тогда ремонт трех павильонов оценили в 15 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU