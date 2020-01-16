В Твери вандалы разбили стеклянную остановку у бассейна "Радуга"
В Твери произошел очередной акт вандализма. На этот раз от нападок хулиганов пострадала остановка у бассейна "Радуга". Злоумышленники выбили все стекла в павильоне и оставили вокруг осколки. Фотографией случившегося с "КП-Тверь" поделились очевидцы.
Отметим, что стеклянные остановочные павильоны, которые установлены по всему городу, уже не раз становились объектами для нападок вандалов.
В прошлом году городские власти восстанавливали стеклянные комплексы в Заволжском, Пролетарском и Центральном районах. Тогда ремонт трех павильонов оценили в 15 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU