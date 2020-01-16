У пирса Речного вокзала в Твери начали строить ступени и деревянный настил для Крещенских купаний
Традиционные Крещенские купания пройдут 19 января. В Твери окунуться в иордань можно будет лишь в одном санкционированном месте - на пирсе у Речного вокзала в Заволжье. Сегодня, 16 января, там начали строить деревянный настил.
В администрации города сообщили, что в ночь на 19 января в Твери по набережной Афанасия Никитина от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала и по улице Горького от Комсомольского проспекта до площади Речного вокзала будет ограничено движение и парковка всех видов транспорта. Участки закроют с 22:00 вечера 18 января до 3:00 ночи 19 января .
На месте купаний будут дежурить спасатели, медики, полиция, казаки, развернуты теплые пункты обогрева.
Мобильные группы будут патрулировать водоемы, где места для купаний не организованы.
ИСТОЧНИК KP.RU