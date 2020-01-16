2020-01-16T18:31:35+03:00
Политика

В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйства

Им стал Константин Каравайный
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйстваВ Тверской области назначен новый министр сельского хозяйстваФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйства. Пост занял Константин Иванович Каравайный. Распоряжение о его назначении 15 января подписал губернатор Игорь Руденя.

Напомним, бывший министр Дмитрий Куликов был освобожден от должности по собственному желанию в ноябре прошлого года.

До назначения Константина Каравайного обязанности министра исполняла заместитель Гульнара Фатхуллина.

О Константине Каравайном известно, что ранее он руководил департаментом обеспечения животноводства и перерабатывающей промышленности ОАО "Росагролизинг".

ИСТОЧНИК KP.RU

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