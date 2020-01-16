В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйства
Им стал Константин Каравайный
В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйстваФото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:
В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйства. Пост занял Константин Иванович Каравайный. Распоряжение о его назначении 15 января подписал губернатор Игорь Руденя.
Напомним, бывший министр Дмитрий Куликов был освобожден от должности по собственному желанию в ноябре прошлого года.
До назначения Константина Каравайного обязанности министра исполняла заместитель Гульнара Фатхуллина.
О Константине Каравайном известно, что ранее он руководил департаментом обеспечения животноводства и перерабатывающей промышленности ОАО "Росагролизинг".
ИСТОЧНИК KP.RU