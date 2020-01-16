2020-01-16T18:29:25+03:00
Звезды

«Тайну тайн непостижимую...» разгадают в Тверской академической филармонии

Начало в 18.30
Ирина ТАРАСОВА
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Программа будет посвящена Рождеству. Фото: ТОАФПрограмма будет посвящена Рождеству. Фото: ТОАФ
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17 января Тверская академическая филармония вновь обещает удивить. На этот раз любителей прекрасного приглашают на концертную программу «Тайна тайн непостижимая...». Рождественское приношение: музыка, поэзия, живопись.

В концерте принимают участие Губернаторский камерный хор «Русский партес», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», струнный квинтет Тверской академической филармонии, лауреаты международных конкурсов Елизавета Рулёва (орган и клавесин), Ольга Орлова (фортепиано).

Автор и ведущая - культуролог Татьяна Левина. Художественное чтение – композитор Сергей Левин.

В программе прозвучат произведения: А. Вивальди, И.С. Баха, В.А. Моцарта, П. Чайковского, С. Левина и др.

Начало в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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