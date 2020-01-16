2020-01-16T19:08:47+03:00
Общество

В Ботаническом саду Твери распустились галантусы

Весенние первоцветы перепутали зиму с весной
Ольга ТРОФИМОВА
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В Ботаническом саду Твери распустились подснежники - галантусы Фото: vk.com/Ботанический сад. ТверьВ Ботаническом саду Твери распустились подснежники - галантусы Фото: vk.com/Ботанический сад. Тверь
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В Ботаническом саду Твери распустились весенние первоцветы - галантусы. Фотографии нежных бутонов появились в группе Ботанического сада в соцсети. Причиной такого явления, которое для января никак не свойственно - аномально-теплая погода.

- Старинный парк сада этой зимой словно таинственный мир Нарнии или сюжет из сказки "Двенадцать месяцев", - отмечают сотрудники сада.

На снегу, а он в саду есть, хоть и немного, белые бутоны галантусов и правда выглядят волшебно. Только вот распустятся ли они теперь в апреле, когда придет настоящая календарная весна, не известно.

В комментариях посту тверичане отмечают необычность такого явления и делятся фотографиями цветущих не в сезон растений на своих участках.

Зима в этом году удивляет Фото: vk.com/Ботанический сад. Тверь

Зима в этом году удивляет Фото: vk.com/Ботанический сад. Тверь

ИСТОЧНИК KP.RU

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