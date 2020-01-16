2020-01-16T15:49:41+03:00
Происшествия

"Выскочила на дорогу неожиданно": в Твери на "зебре" сбили женщину

Водитель уверяет, что не успел среагировать и избежать ДТП
Виктория ТУШКОВА
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ДТП произошло на улице ЛермонтоваДТП произошло на улице ЛермонтоваФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Твери на улице Лермонтова напротив дома № 85 автомобиль "Опель Вектра" сбил женщину. Как сообщают в Госавтоинспекции региона, водитель, молодой мужчина 1994 года рождения, уверяет, что женщина выбежала на дорогу совершенно неожиданно для него, из-за чего наезда избежать не удалось.

В ГИБДД также уточняют, что женщина была сбита на нрегулируемом пешеходном переходе. У водителя "Опеля" признаков алкогольного опьянения не обнаружено. Пострадавшую увезли в больницу до приезда сотрудников госавтоинспекции, характер полученных ею травм уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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