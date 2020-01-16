В центре Твери спасатели потушили горящий грузовик коммунальных служб

16 Янв. 2020 2020-01-16T15:33:16+03:00

Спасателям потребовалось около 20 минут, чтобы сбить пламя Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Сергей Поляков

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ЧП произошло днем, 16 января, на улице Советской. Сообщение о возгорании грузового автомобиля поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 14:19.

На место пожара выехали два отделения ПСЧ-4. Около 20 минут спасателям потребовалось, чтобы потушить пламя.

В МЧС сообщили, что при горении автомобиля пострадал мужчина. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU