2020-01-16T15:33:16+03:00
Происшествия

В центре Твери спасатели потушили горящий грузовик коммунальных служб

Есть пострадавший
Ольга ТРОФИМОВА
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Спасателям потребовалось около 20 минут, чтобы сбить пламя Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Сергей ПоляковСпасателям потребовалось около 20 минут, чтобы сбить пламя Фото: vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Сергей Поляков
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ЧП произошло днем, 16 января, на улице Советской. Сообщение о возгорании грузового автомобиля поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 14:19.

На место пожара выехали два отделения ПСЧ-4. Около 20 минут спасателям потребовалось, чтобы потушить пламя.

В МЧС сообщили, что при горении автомобиля пострадал мужчина. Обстоятельства происшествия уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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