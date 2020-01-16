В Твери задержали закладчицу с синтетическим наркотиком

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:48:00+03:00

Закладчицу с крупной партией наркотиков задержали на улице Твери Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области

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По подозрению в сбыте наркотиков сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области во дворе одного из домов, расположенных в Московском районе Твери, задержана 29-летняя местная жительница.

Полицейскими установлено, что женщина намеревалась спрятать наркотическое вещество синтетического происхождение в тайниках - "закладках". Подозреваемую доставили в полицию.

При личном досмотре у нее обнаружили 200 полимерных свертков с наркотическим веществом общей массой 200 грамм. Это подтвердила проведенная экспертиза.

По месту жительства женщины найдено еще 500 грамм запрещенного вещества.

Фигурантка задержана и водворена в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU