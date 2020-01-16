2020-01-16T13:34:13+03:00
Общество

В 2019 году в Тверском областном перинатальном центре мальчики рождались чаще девочек

Всего в учреждении на свет появился 3131 ребенок
Ольга ТРОФИМОВА
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В Перинатальном центре в 2019 году мальчики рождались чаще девочекВ Перинатальном центре в 2019 году мальчики рождались чаще девочекФото: Мария ЛЕНЦ
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В 2019 году в Тверском областном перинатальном центре им. Е.М. Бакуниной родился 3131 ребенок, это на 103 малыша больше, чем в 2018-м. В учреждении на свет появились 1583 мальчика и 1548 девочек, в том числе 84 двойни.

1217 младенцев стали первенцами в семье. 1146 родившихся детей – вторые, ещё 768 – третьи, четвёртые и последующие дети в семье.

- Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии, - считает губернатор Игорь Руденя.

Отметим, что в тверском регионе действует система поддержки многодетных семей. Создано Министерство семейной и демографической политики региона. С 1 января, в дополнение к существующим мерам поддержки, многодетным выделяется субсидия на приобретение транспортного средства, многодетные освобождаются от уплаты транспортного налога и др. К 1 сентября многодетным семьям будет предоставляться единовременная выплата в размере 5 тыс. рублей на приобретение школьной формы ученикам первых и пятых классов.

Также, с октября 2019 года по инициативе Игоря Рудени, в тверском регионе каждой семье, где родился ребенок, вручается подарок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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