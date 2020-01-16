На рынках в Твери продавали не сертифицированные семена цветов и овощей

16 Янв. 2020 2020-01-16T13:16:55+03:00

На рынках в Твери семена продавали с нарушениями Фото: Евгения ГУСЕВА

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Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынках Центрального и Московского районов Твери и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что продавец реализовывал пакетированные семена овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.

Еще в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU