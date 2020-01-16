2020-01-16T13:16:55+03:00
Общество

На рынках в Твери продавали не сертифицированные семена цветов и овощей

Нарушения выявил Россельхозназор
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
На рынках в Твери семена продавали с нарушениямиНа рынках в Твери семена продавали с нарушениямиФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку на рынках Центрального и Московского районов Твери и выявили ряд нарушений законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений.

В ходе рейда установлено, что продавец реализовывал пакетированные семена овощных и цветочных культур, не внесенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в 2020 году.

Еще в двух случаях выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией, не прошедшей в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Нарушители привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мужчина избил на улице женщину и убежал
За использование "пиратской" программы директору фирмы в Твери грозит тюремный срок
В Твери вандалы разбили стеклянную остановку у бассейна "Радуга"
У пирса Речного вокзала в Твери начали строить ступени и деревянный настил для Крещенских купаний
В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйства
«Тайну тайн непостижимую...» разгадают в Тверской академической филармонии
На экскурсию в фонды Тверской областной картинной галереи приглашают всех желающих
В Ботаническом саду Твери распустились галантусы
В Крещенскую купель в Тверской области можно будет окунуться с плота
"Выскочила на дорогу неожиданно": в Твери на "зебре" сбили женщину
В центре Твери спасатели потушили горящий грузовик коммунальных служб
В Твери задержали закладчицу с синтетическим наркотиком
В 2019 году в Тверском областном перинатальном центре мальчики рождались чаще девочек
На рынках в Твери продавали не сертифицированные семена цветов и овощей
В Твери взрослый мужчина "кинул" подростка на деньги в отделении банка
Прокуратура Тверской области добилась обследования моста в Рамешковском районе
Подросток угнал трактор и легковушку в Тверской области
В Тверской области суд оштрафовал мужчину, который ударил ногой по лицу сотрудника ДПС
На мосту в Тверской области опрокинулась легковушка