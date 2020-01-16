В Твери взрослый мужчина "кинул" подростка на деньги в отделении банка
Перед судом предстал 40-летний житель Тверской области, обвиняемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Известно, что подсудимый, находясь в отделении банка, сообщил незнакомому подростку, что не может воспользоваться своей банковской картой и попросил его снять деньги с карты, принадлежащей матери юноши. Поверив злоумышленнику, подросток отдал ему 9 000 рублей.
В суде мужчина полностью признал свою вину и возместил причиненный материальный ущерб.
Судом, с учетом мнения государственного обвинителя, виновный оштрафован на 7000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU