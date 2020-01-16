Прокуратура Тверской области добилась обследования моста в Рамешковском районе
О ненадлежащем состоянии железобетонного моста через реку Кушалка в прокуратуру Рамешковского района сообщили жители сельского поселения Ведное.
Установлено, что мост, расположенный на дороге местного значения "Паршутино - Проказово", является единственным возможным способом движения в д. Паршутино и д. Александрово.
С 2015 года органом местного самоуправления меры по поддержанию технического состояния моста не предпринимались, осмотры с привлечением специализированных организаций не проводились, в связи с чем состояние строения ухудшилось.
Судом бездействие администрации Рамшковского района признано незаконным. На власти возложены обязанности провести обследование моста с привлечением специалистов.
Решение в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU