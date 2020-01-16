2020-01-16T12:16:26+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области добилась обследования моста в Рамешковском районе

Железобетонное строение через реку Кушалка осмотрят специалисты
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура Тверской области добилась обследования моста в Рамешковском районе Фото: архив "КП"Прокуратура Тверской области добилась обследования моста в Рамешковском районе Фото: архив "КП"
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О ненадлежащем состоянии железобетонного моста через реку Кушалка в прокуратуру Рамешковского района сообщили жители сельского поселения Ведное.

Установлено, что мост, расположенный на дороге местного значения "Паршутино - Проказово", является единственным возможным способом движения в д. Паршутино и д. Александрово.

С 2015 года органом местного самоуправления меры по поддержанию технического состояния моста не предпринимались, осмотры с привлечением специализированных организаций не проводились, в связи с чем состояние строения ухудшилось.

Судом бездействие администрации Рамшковского района признано незаконным. На власти возложены обязанности провести обследование моста с привлечением специалистов.

Решение в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU

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