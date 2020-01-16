2020-01-16T12:02:29+03:00
Происшествия

Подросток угнал трактор и легковушку в Тверской области

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
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Подросток угнал легковушку и трактор в Тверской области Фото: архив "КП"Подросток угнал легковушку и трактор в Тверской области Фото: архив "КП"
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С заявлением об угоне автомобиля ВАЗ в полицию обратился житель деревни Никольское Кесовогорского района.

Автомобиль ранее был припаркован возле дома, а потом исчез. В ходе оперативно-розыскных мероприятий машина была найдена экипажем ГИБДД в кювете при выезде из населенного пункта.

Установлено, что к преступлению причастен 17-летний житель поселка Кесова Гора. В полиции подросток признался в содеянном и пояснил, что автомобиль был открыт, а в зажигании находились ключи. Юноша уехал на автомобиле, но не справился с управлением и съехал в кювет, в результате чего машина получила технические повреждения.

В ходе дальнейшего разбирательства установлено, что несовершеннолетний также причастен к угону трактора "МТ3-1021".

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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