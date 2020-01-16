2020-01-16T11:47:01+03:00
Общество

В Тверской области суд оштрафовал мужчину, который ударил ногой по лицу сотрудника ДПС

Мужчине придется заплатить 30 тысяч рублей в доход государства
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Удомли осудили за нападение на сотрудника ДПСЖителя Удомли осудили за нападение на сотрудника ДПСФото: Анна КОЛПАКОВА
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Перед судом предстал житель города Удомля, Тверской области, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти.

По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России "Удомельский". Нарушителя это возмутило и он, чтобы воспрепятствовать инспекторам в исполнении служебных обязанностей, ударил одного из них ногой по лицу.

- В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, сообщили в пресс-службе Удомельского городского суда.

Решением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства.

Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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