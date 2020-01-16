В Тверской области суд оштрафовал мужчину, который ударил ногой по лицу сотрудника ДПС
Перед судом предстал житель города Удомля, Тверской области, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти.
По версии следствия, в октябре прошлого года мужчина был задержан сотрудниками ДПС ОГИБДД МО МВД России "Удомельский". Нарушителя это возмутило и он, чтобы воспрепятствовать инспекторам в исполнении служебных обязанностей, ударил одного из них ногой по лицу.
- В судебном заседании подсудимый свою вину в совершении указанного преступления признал полностью, сообщили в пресс-службе Удомельского городского суда.
Решением суда мужчина признан виновным и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей в доход государства.
Приговор суда не обжалован и вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU