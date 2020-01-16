2020-01-16T11:28:53+03:00
Происшествия

На мосту в Тверской области опрокинулась легковушка

Пострадала пассажирка
Ольга ТРОФИМОВА
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На мосту в Кимрах опрокинулась легковушка Фото: УГИБДД России по Тверской областиНа мосту в Кимрах опрокинулась легковушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 15 января, на мосту через р. Кимрка, в Кимрах, Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 29-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на мосту.

В результате ДТП травмы получила 39-летняя женщина-пассажир. Ее доставили в больницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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