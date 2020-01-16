На мосту в Тверской области опрокинулась легковушка
Пострадала пассажирка
На мосту в Кимрах опрокинулась легковушка Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла вечером, 15 января, на мосту через р. Кимрка, в Кимрах, Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 29-летний водитель, управляя автомобилем "Опель Астра", неправильно выбрал скорость движения и не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся на мосту.
В результате ДТП травмы получила 39-летняя женщина-пассажир. Ее доставили в больницу. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU