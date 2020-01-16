2020-01-16T10:26:45+03:00
Происшествия

Подросток в Тверской области украл деньги с банковской карты своей знакомой

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Подросток украл с банковской карты своей знакомой 10 тысяч рублейПодросток украл с банковской карты своей знакомой 10 тысяч рублейФото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в хищении денег с банковского счета.

По данным следствия, 29 декабря 2019 года несовершеннолетний, находясь по месту жительства своей знакомой, взял ее мобильный телефон и через мобильное приложение перевел с ее банковского счета на свою карту 10 тысяч рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тверской области мужчина избил на улице женщину и убежал
За использование "пиратской" программы директору фирмы в Твери грозит тюремный срок
В Твери вандалы разбили стеклянную остановку у бассейна "Радуга"
У пирса Речного вокзала в Твери начали строить ступени и деревянный настил для Крещенских купаний
В Тверской области назначен новый министр сельского хозяйства
«Тайну тайн непостижимую...» разгадают в Тверской академической филармонии
На экскурсию в фонды Тверской областной картинной галереи приглашают всех желающих
В Ботаническом саду Твери распустились галантусы
В Крещенскую купель в Тверской области можно будет окунуться с плота
"Выскочила на дорогу неожиданно": в Твери на "зебре" сбили женщину
В центре Твери спасатели потушили горящий грузовик коммунальных служб
В Твери задержали закладчицу с синтетическим наркотиком
В 2019 году в Тверском областном перинатальном центре мальчики рождались чаще девочек
На рынках в Твери продавали не сертифицированные семена цветов и овощей
В Твери взрослый мужчина "кинул" подростка на деньги в отделении банка
Прокуратура Тверской области добилась обследования моста в Рамешковском районе
Подросток угнал трактор и легковушку в Тверской области
В Тверской области суд оштрафовал мужчину, который ударил ногой по лицу сотрудника ДПС
На мосту в Тверской области опрокинулась легковушка