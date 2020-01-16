Подросток в Тверской области украл деньги с банковской карты своей знакомой

16 Янв. 2020 2020-01-16T10:26:45+03:00

Подросток украл с банковской карты своей знакомой 10 тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

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Московским межрайонным следственным отделом г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего местного жителя. Молодого человека подозревают в хищении денег с банковского счета.

По данным следствия, 29 декабря 2019 года несовершеннолетний, находясь по месту жительства своей знакомой, взял ее мобильный телефон и через мобильное приложение перевел с ее банковского счета на свою карту 10 тысяч рублей.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU