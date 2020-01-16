Тушенка и носки обошлись жительнице Твери в 1000 рублей

16 Янв. 2020 2020-01-16T09:17:46+03:00

В Твери женщина попалась на краже в гипермаркете Фото: архив "КП"

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Преступление было совершено 14 января. Женщина, находясь в торговом зале гипермаркета, расположенного на Октябрьском проспекте в Твери, украла пару женских носков стоимостью 160 рулей 96 копеек, две пары носков стоимостью 41 рубль 60 копеек на сумму 83 рубля 20 копеек, пару носков за 160 рублей 96 копеек, носки за 71 рубль 40 копеек, две банки тушенки за 245 рублей 92 копейки каждая, тушенка мясная, в количестве 1 штука, стоимостью 245 рублей 92 копейки.

Общий ущерб магазина составил 968 рублей 36 копеек.

Постановлением Московского районного суда г. Твери женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU