2020-01-16T09:17:46+03:00
Общество

Тушенка и носки обошлись жительнице Твери в 1000 рублей

Женщина попалась на краже в гипермаркете
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Твери женщина попалась на краже в гипермаркете Фото: архив "КП"В Твери женщина попалась на краже в гипермаркете Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Преступление было совершено 14 января. Женщина, находясь в торговом зале гипермаркета, расположенного на Октябрьском проспекте в Твери, украла пару женских носков стоимостью 160 рулей 96 копеек, две пары носков стоимостью 41 рубль 60 копеек на сумму 83 рубля 20 копеек, пару носков за 160 рублей 96 копеек, носки за 71 рубль 40 копеек, две банки тушенки за 245 рублей 92 копейки каждая, тушенка мясная, в количестве 1 штука, стоимостью 245 рублей 92 копейки.

Общий ущерб магазина составил 968 рублей 36 копеек.

Постановлением Московского районного суда г. Твери женщина признана виновной в совершении административного правонарушения, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тушенка и носки обошлись жительнице Твери в 1000 рублей
Познакомиться с «божественной Ликой» приглашают на чеховском вечере в Твери
Центральный районный суд Твери вынес решение о ликвидации КПК "Эль-Комерс"
Горсад приглашает жителей Твери на семейный квест
В 2019 году более 1800 семей получили региональный материнский капитал
В Тверской области дачник выращивал на участке наркотические растения
Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе "Я - эковолонтер!"
На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили женщину
В квартире в Конаково Тверской области взорвался газ, есть пострадавший
Подставной диверсант заменил флаг на плацу военного учреждения в Тверской области
Код Иеронима Босха разгадают в Твери
Прокуратура Тверской области защитила права сироты
Несколько человек заболели гриппом в Тверской области
#MuseumSelfie: Жителей Тверской области призывают публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры
Игорь Руденя высказался по поводу послания Президента
В Тверской области мужчина украл сумку из незапертой квартиры
В Твери предприниматель пытался оформить фирму на подставное лицо
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре