Центральный районный суд Твери вынес решение о ликвидации КПК "Эль-Комерс"

15 Янв. 2020 2020-01-15T21:58:51+03:00

Постановление еще не вступило в законную силу

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Центральный районный суд г. Твери удовлетворил иск Центрального банка Российской Федерации к Кредитному потребительскому кооперативу "Эль-Коммерс" и его учредителям о ликвидации кредитного потребительского кооператива. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Известно, что кредитный потребительский кооператив "Эль-Коммерс" нарушил предписание Центробанка от 22 января 2019 года о запрете на осуществление привлечения денежных средств, прием новых членов и выдачу займов и осуществил привлечение денежных средств пайщиков по четырем договорам передачи личных сбережений. Общий размер привлеченных денежных средств по вышеуказанным договорам составил 906 000 рублей. Это стало известно в ходе проверки Межрегиональной инспекции некредитных финансовых организаций в декабре прошлого года.

- Невыполнение кредитным потребительским кооперативом в установленный срок законного предписания Банка России является основанием для его ликвидации, - уточняют в суде.

Решением Центрального районного суда г. Твери на учредителей кредитного потребительского кооператива возложена обязанность ликвидировать КПК "Эль-Коммерс" в течение шести месяцев с даты вступления решения суда в законную силу.

Решение Центрального районного суда г. Твери Фото: скрин с сайта centralny.twr.sudrf.ru

ИСТОЧНИК KP.RU