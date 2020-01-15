2020-01-15T20:59:59+03:00
Общество

Горсад приглашает жителей Твери на семейный квест

На конечной точке участников ждут призы
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Твери приглашают на интерактивный квест в Горсад Фото: администрация ТвериЖителей Твери приглашают на интерактивный квест в Горсад Фото: администрация Твери
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В субботу, 18 января, в Городском саду Твери состоится интерактивный семейный квест. Принять участие в нем могут все желающие.

Перед началом "путешествия" участникам проведут инструктаж и выдадут коверты с подсказками.

- Квест включает в себя десять остановок. На каждой остановке участникам необходимо будет найти подсказку, чтобы перейти к следующей станции, и в итоге дойти до того места, где спрятаны призы, - выдерживают интригу организаторы.

Какая награда ждет победителей, не сообщается.

Начало в 12:00 у фонтана в Городском саду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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