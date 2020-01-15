В 2019 году более 1800 семей получили региональный материнский капитал

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:50:18+03:00

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В Тверской области в 2019 году 1862 семьи получили региональный материнский капитал. На эти цели было направлено свыше 100 млн рублей. Аналогичная сумма заложена и в 2020 году. Программа по предоставлению выплат реализуется в рамках национального проекта "Демография". В прошлом году размер выплаты составил 63 084 рубля.

- Демография сегодня выходит на первый план. Все, что делается в Тверской области и в стране, должно вести не просто к перспективам экономического развития, но и к росту численности нашего населения, - считает губернатор Игорь Руденя.

Напомним, получить региональный материнский капитал имеют семьи Тверской области, которые родили или усыновили третьего или последующих детей с 1 января 2012 года.

Деньги можно потратить на уплату первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотеке, на обеспечение коммуникациями домов, ремонт, покупку техники и автомобиля, ведение личного подсобного хозяйства.

ИСТОЧНИК KP.RU