В Тверской области дачник выращивал на участке наркотические растения

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:38:18+03:00

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Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 60-летнего жителя Калининского района, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

В ходе обыска в доме у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли картонную коробку с находящимися внутри частями растений. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество общей массой 67,6 грамма. На даче у злоумышленника обнаружено и изъято более 45 кустов запрещенных растений и специальное оборудование для их культивирования.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU