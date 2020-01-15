2020-01-15T20:38:18+03:00
Происшествия

В Тверской области дачник выращивал на участке наркотические растения

Возбуждено уголовное дело
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Житель Тверской области выращивал на своей участке запрещенные растенияЖитель Тверской области выращивал на своей участке запрещенные растенияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 60-летнего жителя Калининского района, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.

В ходе обыска в доме у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли картонную коробку с находящимися внутри частями растений. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество общей массой 67,6 грамма. На даче у злоумышленника обнаружено и изъято более 45 кустов запрещенных растений и специальное оборудование для их культивирования.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горсад приглашает жителей Твери на семейный квест
В 2019 году более 1800 семей получили региональный материнский капитал
В Тверской области дачник выращивал на участке наркотические растения
Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе "Я - эковолонтер!"
На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили женщину
В квартире в Конаково Тверской области взорвался газ, есть пострадавший
Подставной диверсант заменил флаг на плацу военного учреждения в Тверской области
Код Иеронима Босха разгадают в Твери
Прокуратура Тверской области защитила права сироты
Несколько человек заболели гриппом в Тверской области
#MuseumSelfie: Жителей Тверской области призывают публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры
Игорь Руденя высказался по поводу послания Президента
В Тверской области мужчина украл сумку из незапертой квартиры
В Твери предприниматель пытался оформить фирму на подставное лицо
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре