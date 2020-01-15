В Тверской области дачник выращивал на участке наркотические растения
Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области задержали 60-летнего жителя Калининского района, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений.
В ходе обыска в доме у злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли картонную коробку с находящимися внутри частями растений. Экспертиза подтвердила, что это наркотическое вещество общей массой 67,6 грамма. На даче у злоумышленника обнаружено и изъято более 45 кустов запрещенных растений и специальное оборудование для их культивирования.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU