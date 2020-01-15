2020-01-15T20:32:12+03:00
Общество

Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе "Я - эковолонтер!"

К участию принимаются проекты в сфере охраны природы
Ольга ТРОФИМОВА
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На конкурс принимаются лучшие проекты по сохранению окружающей средыНа конкурс принимаются лучшие проекты по сохранению окружающей средыФото: Ольга ТРОФИМОВА
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15 января 2020 года в Тверской области начинается прием заявок на конкурс "Я – эковолонтер!".

- Тверская область входит в число лидеров добровольческого движения в Центральном федеральном округе. Наши волонтеры подтвердили высокий уровень подготовки при проведении масштабных мероприятий международного уровня, реализации важных социальных, экологических и патриотических проектов», – отметил губернатор Игорь Руденя.

Конкурс позволит выявить лучший опыт реализации проектов в сфере охраны природы. К участию приглашаются жители Тверской области, занимающиеся социально-экологической деятельностью.

Подать заявку на участие можно до 1 марта. В адрес организатора необходимо отправить заявление-анкету и портфолио, отражающее основные достижения в сфере эковолонтерства. Преимуществом будет предоставление социально-экологического ролика или презентации.

Работы принимаются в электронном виде на konkurs-mpr.tver@yandex.ru (обязательно указать тему письма "ЭКО-волонтер_фамилия участника") или в Министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького, 97, кааб. 302. Подробности по телефону: +7(4822)73-31-70.

ИСТОЧНИК KP.RU

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