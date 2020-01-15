На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили женщину

15 Янв. 2020 2020-01-15T19:51:54+03:00

На темной дороге в Тверской области насмерть сбили пешехода Фото: Василий ХОДАРЕВ

Она шла по проезжей части

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Авария произошла 15 января на 5-м км автодороги Осташков-Волговерховье в Осташковском городском округе.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что водитель, управляя автомобилем ВАЗ-2107, на неосвещенном участке дороги наехал на пешехода. Женщина шла по проезжей части.

От полученных травм пострадавшая скончалась на месте ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU