В квартире в Конаково Тверской области взорвался газ, есть пострадавший

15 Янв. 2020 2020-01-15T20:48:00+03:00

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Сообщение о взрыве газа на первом этаже жилого дома по улице Гагарина в Конаково поступило в ГУ МЧС России по Тверской области в 18:26 вечера 15 января.

По прибытию на место спасателей и сотрудников ОМВД по Конаковскому району было установлено, что взрыв произошел в результате разгерметизации туристического баллончика с газом объемом 0,5 литра

В МЧС уточнили, что в квартире произошло разрушение окна и кухонной двери. В результате ЧП пострадал мужчина 1933 года рождения. Он получил ожоги и был передан медикам "скорой помощи".

В настоящее время на месте работают спецслужбы. Сотрудники полиции охраняют имущество пострадавшего. Обстоятельства уточняются.

Напомним, что с начала 2020 года это не первый случай взрыва газа в жилом доме. Более мощный взрыв прогремел 2 января в Твери на бульваре Гусева, 19. В результате ЧП погибла женщина и пострадал мужчина.

ИСТОЧНИК KP.RU