Код Иеронима Босха разгадают в Твери
Лекцию прочитает автор книги «Апокалипсис Средневековья» Валерия Косякова
В Твери пройдет лекция Валерии Косяковой «Код Средневековья: Иероним Босх». Фото: с афиши мероприятия магазина «Абракнигабра»
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17 января в Твери пройдет лекция Валерии Косяковой «Код Средневековья: Иероним Босх» по одноименной новой книге.
Валерия Косякова - автор нашумевшей книги «Апокалипсис Средневековья», кандидат культурологии, преподаватель РГГУ и сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени.
Магазин «Абракнигабра»
ул. Желябова, 28.
17 января в 18:30.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU