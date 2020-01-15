2020-01-15T18:57:35+03:00
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Код Иеронима Босха разгадают в Твери

Лекцию прочитает автор книги «Апокалипсис Средневековья» Валерия Косякова
Ирина ТАРАСОВА
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В Твери пройдет лекция Валерии Косяковой «Код Средневековья: Иероним Босх». Фото: с афиши мероприятия магазина «Абракнигабра»В Твери пройдет лекция Валерии Косяковой «Код Средневековья: Иероним Босх». Фото: с афиши мероприятия магазина «Абракнигабра»
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17 января в Твери пройдет лекция Валерии Косяковой «Код Средневековья: Иероним Босх» по одноименной новой книге.

Валерия Косякова - автор нашумевшей книги «Апокалипсис Средневековья», кандидат культурологии, преподаватель РГГУ и сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени.

Магазин «Абракнигабра»

ул. Желябова, 28.

17 января в 18:30.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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