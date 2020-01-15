Познакомиться с «божественной Ликой» приглашают на чеховском вечере в Твери

15 Янв. 2020 2020-01-15T23:39:02+03:00

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В Восточной башне Тверского императорского дворца пройдет музейная программа, посвященная Лидии Стахиевне Мизиновой, тверскому следу в ее судьбе, а также драматическим отношениям «божественной Лики» с А.П. Чеховым и И.И. Левитаном. Вот лишь небольшой отрывок из письма И. И. Левитана к А.П. Чехову.

«Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где всё, начиная с воздуха и кончая, прости господи, последней что ни на есть букашкой на земле, проникнуто ею, ею - божественной Ликой! Ее еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, белобрысого, а меня, вулканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе всё это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть».

Гостей ждет экскурсия Марии Шуваловой в залы галереи и премьера моноспектакля Алексея Зинатулина.

ул. Советская, д. 3. 18 января в 16:00.

Возрастная категория: 12+

Стоимость билета - 200 руб.

Справки по тел.: (4822) 34-31-56, 34-62-43.

ИСТОЧНИК KP.RU