Прокуратура Тверской области защитила права сироты

15 Янв. 2020 2020-01-15T17:03:15+03:00

Изменить размер текста: A A

В прокуратуру обратился 19-летний житель Заволжского района Твери. Молодой человек остался без попечения родителей, закончил 11 классов средней общеобразовательной школы и, не имея своего жилья, вынужден проживать у родственников.

По закону он имеет право на предоставление жилья по договору социального найма, поэтому в защиту прав сироты вступилась прокуратура.

Прокурор подал иск о понуждении Министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации г. Твери предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения. Суд требования надзорного органа удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU