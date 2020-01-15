2020-01-15T17:03:15+03:00
Общество

Прокуратура Тверской области защитила права сироты

Молодому человеку предоставили социальное жилье
Ольга ТРОФИМОВА
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Прокуратура выступила в защиту прав сироты Фото: архив "КП"Прокуратура выступила в защиту прав сироты Фото: архив "КП"
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В прокуратуру обратился 19-летний житель Заволжского района Твери. Молодой человек остался без попечения родителей, закончил 11 классов средней общеобразовательной школы и, не имея своего жилья, вынужден проживать у родственников.

По закону он имеет право на предоставление жилья по договору социального найма, поэтому в защиту прав сироты вступилась прокуратура.

Прокурор подал иск о понуждении Министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации г. Твери предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения. Суд требования надзорного органа удовлетворил.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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