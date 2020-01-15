Прокуратура Тверской области защитила права сироты
В прокуратуру обратился 19-летний житель Заволжского района Твери. Молодой человек остался без попечения родителей, закончил 11 классов средней общеобразовательной школы и, не имея своего жилья, вынужден проживать у родственников.
По закону он имеет право на предоставление жилья по договору социального найма, поэтому в защиту прав сироты вступилась прокуратура.
Прокурор подал иск о понуждении Министерства социальной защиты населения Тверской области и администрации г. Твери предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилого фонда по договору найма специализированного жилого помещения. Суд требования надзорного органа удовлетворил.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU