Несколько человек заболели гриппом в Тверской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:53:17+03:00

Эпидемиологический порог по заболеваемости не превышен

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В Тверской области региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.

По данным ведомства, за вторую неделю января выявлено 2,5 тыс. случаев ОРВИ. Превышения недельного расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах не отмечено.

В городе Твери заболеваемость ниже эпидпорога на 47%.

При лабораторном обследовании заболевших выявлены единичные вирусы гриппа В. Детские учреждения на карантин не закрывались.

Ситуация остается на контроле Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU