Несколько человек заболели гриппом в Тверской области
Эпидемиологический порог по заболеваемости не превышен
В Тверской области выявлены единичные случаи заболевания гриппомФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.
По данным ведомства, за вторую неделю января выявлено 2,5 тыс. случаев ОРВИ. Превышения недельного расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах не отмечено.
В городе Твери заболеваемость ниже эпидпорога на 47%.
При лабораторном обследовании заболевших выявлены единичные вирусы гриппа В. Детские учреждения на карантин не закрывались.
Ситуация остается на контроле Управления.
ИСТОЧНИК KP.RU