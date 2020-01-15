2020-01-15T16:53:17+03:00
Общество

Несколько человек заболели гриппом в Тверской области

Эпидемиологический порог по заболеваемости не превышен
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявлены единичные случаи заболевания гриппомВ Тверской области выявлены единичные случаи заболевания гриппомФото: Борис КОКУРИН
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В Тверской области региональное Управление Роспотребнадзора продолжает мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом и ОРВИ среди населения.

По данным ведомства, за вторую неделю января выявлено 2,5 тыс. случаев ОРВИ. Превышения недельного расчетного эпидемического порога во всех возрастных группах не отмечено.

В городе Твери заболеваемость ниже эпидпорога на 47%.

При лабораторном обследовании заболевших выявлены единичные вирусы гриппа В. Детские учреждения на карантин не закрывались.

Ситуация остается на контроле Управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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