MuseumSelfie: Жителей Тверской области призывают публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры

15 Янв. 2020 2020-01-15T18:42:51+03:00

К акции присоединилась и Тверская областная картинная галерея

Изменить размер текста: A A

С 15 января интернет-пользователи участвуют в Международной акции #MuseumSelfie. Суть которой - публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры.

18 января к акции присоединится Тверская областная картинная галерея.

- Присоединяйся и ты к культурному флешмобу! Приходи 18 января в Тверскую областную картинную галерею, делай селфи на фоне картины или скульптуры, выкладывай фото в социальных сетях с хэштегами #МузейноеСелфи #ТверскаяКартиннаяГалереяСелфи #TverArtGallerySelfie, - призывают сотрудники Картинной галереи.

Акция проводится по инициативе портала «Культура.РФ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Официальные хэштеги: #МузейноеСелфи #MuseumSelfie #КультурноеСелфи #CultureSelfie

ИСТОЧНИК KP.RU