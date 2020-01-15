#MuseumSelfie: Жителей Тверской области призывают публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры
С 15 января интернет-пользователи участвуют в Международной акции #MuseumSelfie. Суть которой - публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры.
18 января к акции присоединится Тверская областная картинная галерея.
- Присоединяйся и ты к культурному флешмобу! Приходи 18 января в Тверскую областную картинную галерею, делай селфи на фоне картины или скульптуры, выкладывай фото в социальных сетях с хэштегами #МузейноеСелфи #ТверскаяКартиннаяГалереяСелфи #TverArtGallerySelfie, - призывают сотрудники Картинной галереи.
Акция проводится по инициативе портала «Культура.РФ» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Официальные хэштеги: #МузейноеСелфи #MuseumSelfie #КультурноеСелфи #CultureSelfie
ИСТОЧНИК KP.RU