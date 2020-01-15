Игорь Руденя высказался по поводу послания Президента

15 Янв. 2020 2020-01-15T16:06:54+03:00

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Сегодня, 15 января, президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному Собранию Российской Федерации. В мероприятии принял участие губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Одной из ключевых тем Послания стала демография. Президент предложил существенно расширить меры поддержки семей: ввести дополнительные ежемесячные выплаты на первых и вторых детей до трех лет; на детей в возрасте от трех до семи лет семьям, чьи доходы не превышают одного прожиточного минимума на человека.

Программа материнского капитала будет продлена до 2026 года, общий размер выплаты для семьи с двумя детьми составит 616 617 рублей.

- Вопрос номер один – это демография, - отметил губернатор Игорь Руденя, комментируя журналистам Послание главы государства. - То, что сегодня обозначил президент, является огромным объемом поддержки для принятия решения нашими молодыми гражданами о рождении ребенка. Для нас, регионов, это новый шаг, прорыв в современной истории. Если мы говорим о будущем нашей страны, развитии экономики, то здесь важен именно положительный тренд в демографии.

Игорь Руденя также обратил внимание на тему расширения возможностей местного самоуправления, повышения роли глав регионов в принятии решений федерального значения и отметил, что по итогам Послания президента будет сформирован перечень поручений, в соответствии с которыми в Тверском регионе будут решаться поставленные сегодня задачи.

ИСТОЧНИК KP.RU