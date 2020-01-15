В Тверской области мужчина украл сумку из незапертой квартиры

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:38:46+03:00

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С заявлением о пропаже сумки в дежурную часть ОМВД России по Лихославльскому району обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сумка пропала, когда она была в гостях, внутри вещи находились два сотовых телефона и банковская карта. Ущерб составил более 35 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Вышневолоцкого района. Мужчина признался, что увидел незапертую дверь одной из квартир, зашел внутрь, похитил женскую сумку и скрылся.

Часть похищенного имущества изъяли и вернули потерпевшей.

За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU