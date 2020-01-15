В Тверской области мужчина украл сумку из незапертой квартиры
С заявлением о пропаже сумки в дежурную часть ОМВД России по Лихославльскому району обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что сумка пропала, когда она была в гостях, внутри вещи находились два сотовых телефона и банковская карта. Ущерб составил более 35 000 рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Личность подозреваемого удалось установить. Им оказался 44-летний ранее судимый житель Вышневолоцкого района. Мужчина признался, что увидел незапертую дверь одной из квартир, зашел внутрь, похитил женскую сумку и скрылся.
Часть похищенного имущества изъяли и вернули потерпевшей.
За кражу фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU