В Твери предприниматель пытался оформить фирму на подставное лицо

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:25:03+03:00

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В одно из подразделений налоговой службы Твери обратился 21-летний местный житель. Молодой человек принес документы, чтобы зарегистрировать юридическое лицо.

В ходе общения с клиентом работники налоговой службы задали будущему руководителю создаваемой организации ряд вопросов, касающихся деятельности данного юридического лица, на которые мужчина не смог дать ответ.

Сотрудники заподозрили, что имеют дело с подставным лицом и вызвали полицию.

Полицейские установили, что молодой человек за 20 тысяч рублей представил свой гражданский паспорт и документы в налоговую, осознавая, что фактически осуществлять деятельность в качестве учредителя и исполнительного органа во вновь создаваемом юридическом лице он не намерен. Принять участие в данном деле ему предложил случайный знакомый.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ "Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица". В ближайшее время окончательное решение по данному делу примет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU