МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре

15 Янв. 2020 2020-01-15T15:14:34+03:00

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Днем, 15 января, ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей Верхневолжья о сильном ветре. Отдельные порывы могут достигать 12-17 м/с.

Жителей и гостей региона просят быть осторожнее, по возможности не выходить из помещений, на улице не укрываться от ветра за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, под деревьями.

Синоптики прогнозируют, что ветер немного утихнет 16 января.

ИСТОЧНИК KP.RU