В Тверской области женщина-водитель пострадала в ДТП
Ей оказана помощь
В Тверской области женщина пострадала в ДТПФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:
Авария произошла днем, 15 января, на 53-м км автодороги Торжок-Осташков в Кувшиновском районе Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель "Хонда" не предоставил преимущество автомобилю "Джили", двигавшейся по главной дороге.
В результате столкновения пострадала женщина-водитель "Джили". Она получила ушибы. Ей оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU