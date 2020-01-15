2020-01-15T14:33:13+03:00
Происшествия

В Тверской области женщина-водитель пострадала в ДТП

Ей оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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В Тверской области женщина пострадала в ДТПВ Тверской области женщина пострадала в ДТПФото: Мария ЛЕНЦ
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Авария произошла днем, 15 января, на 53-м км автодороги Торжок-Осташков в Кувшиновском районе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области уточнили, что водитель "Хонда" не предоставил преимущество автомобилю "Джили", двигавшейся по главной дороге.

В результате столкновения пострадала женщина-водитель "Джили". Она получила ушибы. Ей оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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