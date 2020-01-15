На дороге в Тверской области сбили женщину, которая шла по обочине

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:19:54+03:00

Пожилая женщина попала под колеса легковушки в Тверской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла вечером, 14 января, на ул. Комсомольская около д. 2А, в Андреаполе.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 65-летний водитель, управляя автомобилем "Рено Логан", наехал на 67-летнюю женщину-пешехода, которая шла в попутном направлении по краю проезжей части с правой стороны.

С травмами пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, после оказания помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU