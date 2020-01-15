Житель Подмосковья забыл автомобиль на парковке и заявил об угоне в Тверской области
Перед судом предстал 37-летний житель Дубны. Его обвинили в совершении заведомо ложного доноса.
Мужчина пришел в полицию и заявил, что у него угнали автомобиль марки "ВАЗ 21154", а также похитили сотовый телефон, который находился в транспортном средстве.
Позже стало известно, что мужчина знал, что автомобиль не похищен. Просто в день происшествия заявитель был пьян и забыл, где припарковал машину. Совершая ложный донос об угоне, он рассчитывал, что ее найдут полицейские.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU