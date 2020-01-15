Житель Подмосковья забыл автомобиль на парковке и заявил об угоне в Тверской области

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:16:14+03:00

В Тверской области мужчину осудили а ложный донос об угоне автомобиля Фото: архив "КП"

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Перед судом предстал 37-летний житель Дубны. Его обвинили в совершении заведомо ложного доноса.

Мужчина пришел в полицию и заявил, что у него угнали автомобиль марки "ВАЗ 21154", а также похитили сотовый телефон, который находился в транспортном средстве.

Позже стало известно, что мужчина знал, что автомобиль не похищен. Просто в день происшествия заявитель был пьян и забыл, где припарковал машину. Совершая ложный донос об угоне, он рассчитывал, что ее найдут полицейские.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 306 УК РФ и оштрафовал его на 30 тыс. рублей.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU