Жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем
Законность брака между гражданкой РФ - жительницей Осташковского городского округа и гражданина Республики Азербайджан проверила Осташковская межрайонная прокуратура.
Установлено, что женщина в 2016 году за денежное вознаграждение заключила фиктивный брак с иностранным гражданином. Супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместных детей нет.
Мужчине русская жена была необходима, чтобы получить вид на жительство в стране. Разрешение ему выдали в 2017 году. В настоящее время у него имеется вид на жительство до 2023 года.
- По выявленному факту межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным, требования прокурора удовлетворены, - сообщили в областной прокуратуре.
Решение суда в законную силу не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU