Жительница Тверской области заключила фиктивный брак с иностранцем

15 Янв. 2020 2020-01-15T11:35:54+03:00

Мужчине необходимо было получить вид на жительство в стране

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Законность брака между гражданкой РФ - жительницей Осташковского городского округа и гражданина Республики Азербайджан проверила Осташковская межрайонная прокуратура.

Установлено, что женщина в 2016 году за денежное вознаграждение заключила фиктивный брак с иностранным гражданином. Супруги вместе не проживали, совместного хозяйства не вели, совместных детей нет.

Мужчине русская жена была необходима, чтобы получить вид на жительство в стране. Разрешение ему выдали в 2017 году. В настоящее время у него имеется вид на жительство до 2023 года.

- По выявленному факту межрайонной прокуратурой в суд направлено исковое заявление о признании брака недействительным, требования прокурора удовлетворены, - сообщили в областной прокуратуре.

Решение суда в законную силу не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU