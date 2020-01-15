Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Твери

15 Янв. 2020 2020-01-15T09:56:32+03:00

В ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла вечером, 14 января, на Волоколамском проспекте в Твери.

С УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 33-летний водитель, управляя автомобилем «RENAULT KOLEOS» в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди «MAZDA» под управлением 39-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка-пассажир «MAZDA 2», с травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU