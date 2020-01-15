2020-01-15T09:56:32+03:00
Происшествия

Двухлетняя девочка пострадала в ДТП в Твери

Пострадавшая доставлена в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ ДТП пострадал ребенок Фото: УГИБДД России по Тверской области
Изменить размер текста:

Авария произошла вечером, 14 января, на Волоколамском проспекте в Твери.

С УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 33-летний водитель, управляя автомобилем «RENAULT KOLEOS» в состоянии алкогольного опьянения, не выдержал безопасную дистанцию до движущейся впереди «MAZDA» под управлением 39-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП пострадала двухлетняя девочка-пассажир «MAZDA 2», с травмами она доставлена в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Горсад приглашает жителей Твери на семейный квест
В 2019 году более 1800 семей получили региональный материнский капитал
В Тверской области дачник выращивал на участке наркотические растения
Жители Тверской области могут принять участие в конкурсе "Я - эковолонтер!"
На тёмной дороге в Тверской области насмерть сбили женщину
В квартире в Конаково Тверской области взорвался газ, есть пострадавший
Подставной диверсант заменил флаг на плацу военного учреждения в Тверской области
Код Иеронима Босха разгадают в Твери
Прокуратура Тверской области защитила права сироты
Несколько человек заболели гриппом в Тверской области
#MuseumSelfie: Жителей Тверской области призывают публиковать селфи, сделанные в учреждениях культуры
Игорь Руденя высказался по поводу послания Президента
В Тверской области мужчина украл сумку из незапертой квартиры
В Твери предприниматель пытался оформить фирму на подставное лицо
МЧС предупреждает жителей Тверской области о сильном ветре