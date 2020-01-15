В Твери спасатели вытащили из воды тонущего мужчину
ЧП произошло в ночь на 15 января. Сообщение о том, что в техническом водоеме на улице Дарвина тонет мужчина поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области.
На место происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части № 4 города Твери, аварийно-спасательная служба Тверской области, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области, полиция и бригада скорой медицинской помощи.
Спасатели прибыли на место в течение нескольких минут. Мужчину вытащили из воды, доставили на берег и передали медикам для оказания помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU