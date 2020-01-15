В Твери спасатели вытащили из воды тонущего мужчину

15 Янв. 2020 2020-01-15T08:54:00+03:00

Мужчина провалился в технический водоём на улице Дарвина Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

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ЧП произошло в ночь на 15 января. Сообщение о том, что в техническом водоеме на улице Дарвина тонет мужчина поступило в оперативную дежурную смену ГУ МЧС России по Тверской области.

На место происшествия было направлено отделение пожарно-спасательной части № 4 города Твери, аварийно-спасательная служба Тверской области, оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тверской области, полиция и бригада скорой медицинской помощи.

Спасатели прибыли на место в течение нескольких минут. Мужчину вытащили из воды, доставили на берег и передали медикам для оказания помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU