Серия новых литературных встреч "Осторожно: поэзия!" пройдет в Твери
Проект "Осторожно: поэзия!" возвращается после новогодних праздников. И впереди в Твери пройдет серия литературных встреч. Информационный партнер - "Комсомольская правда" - Тверь".
На этот раз гостей ожидают три сольных поэтических вечера от авторов:
2 февраля в 17.00 - Вечер поэзии «О жизнь, я твой!» с Вячеславом Дороговым.
16 февраля в 17.00 - Вечер поэзии «О прекрасном и вечном...» с Маргаритой Гадустовой.
1 марта в 17.00 - Вечер поэзии «Навек остаться молодой...» с Людмилой Туровской.
Место встречи: кофейня "Тёплый дом".
ул. Новоторжская, д. 8.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU