2020-01-14T23:56:44+03:00
Звезды

Серия новых литературных встреч "Осторожно: поэзия!" пройдет в Твери

Гостей ожидают три сольных поэтических вечера
Ирина ТАРАСОВА
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Проект "Осторожно: поэзия!" возвращается после новогодних праздников. И впереди в Твери пройдет серия литературных встреч. Информационный партнер - "Комсомольская правда" - Тверь".

На этот раз гостей ожидают три сольных поэтических вечера от авторов:

2 февраля в 17.00 - Вечер поэзии «О жизнь, я твой!» с Вячеславом Дороговым.

16 февраля в 17.00 - Вечер поэзии «О прекрасном и вечном...» с Маргаритой Гадустовой.

1 марта в 17.00 - Вечер поэзии «Навек остаться молодой...» с Людмилой Туровской.

Место встречи: кофейня "Тёплый дом".

ул. Новоторжская, д. 8.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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