2020-01-14T20:01:50+03:00
Происшествия

В Твери задержали жителя Средней Азии с крупной партией наркотиков

Он собирался распространять вещество через "закладки" в областной столице
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина собирался делать закладки на территории Твери Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской областиМужчина собирался делать закладки на территории Твери Фото: пресс-служба УМВД России по Тверской области
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области возле одного из домов по улице Хромова в Твери задержали 22-летнего жителя Средней Азии. Мужчину подозревают в распространении наркотических средств.

При досмотре у мужчины обнаружили свертки с полимерным веществом, общим весом 300 г. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик.

Обыски прошли и в квартире подозреваемого. Там полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, целлофановую упаковку и другие приспособления для изготовления и расфасовки наркотических средств.

По данным оперативников, злоумышленник намеревался распространить наркотическое средство посредством "закладок".

Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.

За хранение и распространения наркотиков фигуранту грозит до двадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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