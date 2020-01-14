В Твери задержали жителя Средней Азии с крупной партией наркотиков
Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области возле одного из домов по улице Хромова в Твери задержали 22-летнего жителя Средней Азии. Мужчину подозревают в распространении наркотических средств.
При досмотре у мужчины обнаружили свертки с полимерным веществом, общим весом 300 г. Экспертиза подтвердила, что это "тяжелый" наркотик.
Обыски прошли и в квартире подозреваемого. Там полицейские обнаружили и изъяли электронные весы, целлофановую упаковку и другие приспособления для изготовления и расфасовки наркотических средств.
По данным оперативников, злоумышленник намеревался распространить наркотическое средство посредством "закладок".
Фигурант задержан и водворен в изолятор временного содержания.
За хранение и распространения наркотиков фигуранту грозит до двадцати лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU