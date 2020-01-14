Тверской дуэт «Витамин Б» стал седьмым на конкурсе «Новая звезда-2020»

14 Янв. 2020 2020-01-14T17:26:16+03:00

Всем спасибо за поддержку! Фото: из архива Ильи Быкова

А их песня попала в хит-парад «Лучших песен» телепроекта

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13 января на телеканале «Звезда» объявили итоги народного голосования за участников федерального телепроекта «Новая звезда-2020». В котором принял участие тверской дуэт «Витамин Б» (Илья и Анастасия Быковы).

Все желающие могли отправить смс, чтобы помочь ребятам приблизиться к победе, а детям-сиротам приобрести новую семью. Все собранные средства пошли в благотворительный фонд «Измени одну жизнь».

В итоге тверской дуэт стал седьмым. И это хороший результат, учитывая и то, что их песня «Держи меня за руку» попала в хит-парад «Лучших песен» телепроекта «Новая Звезда».

- Спасибо всем! Сколько мы прочитали и услышали добрых слов после эфиров! Это невероятное счастье - иметь такую огромную поддержку, - обратился ко всем Илья Быков. - Телепроект закончился, но воспоминания об этом чудесном времени останутся навсегда.

ИСТОЧНИК KP.RU