2020-01-14T12:33:15+03:00
Происшествия

В Тверской области девушка упала с балкона на пятом этаже и погибла

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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Девушка погибла, упав с балкона на пятом этаже Фото: vdvbezheck.ruДевушка погибла, упав с балкона на пятом этаже Фото: vdvbezheck.ru
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ЧП произошло в одной из пятиэтажек на улице Чехова в Бежецке Тверской области. 27-летняя местная жительница упала с балкона на пятом этаже и погибла.

Девушка получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков. О случившемся сообщил новостной портал "Все для вас Бежецк".

По данному факту следователи проводят проверку. Рассматриваются все версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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