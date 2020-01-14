В Тверской области девушка упала с балкона на пятом этаже и погибла
Следователи проводят проверку
Девушка погибла, упав с балкона на пятом этаже Фото: vdvbezheck.ru
Изменить размер текста:
ЧП произошло в одной из пятиэтажек на улице Чехова в Бежецке Тверской области. 27-летняя местная жительница упала с балкона на пятом этаже и погибла.
Девушка получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков. О случившемся сообщил новостной портал "Все для вас Бежецк".
По данному факту следователи проводят проверку. Рассматриваются все версии произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU