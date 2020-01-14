В Тверской области девушка упала с балкона на пятом этаже и погибла

14 Янв. 2020 2020-01-14T12:33:15+03:00

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ЧП произошло в одной из пятиэтажек на улице Чехова в Бежецке Тверской области. 27-летняя местная жительница упала с балкона на пятом этаже и погибла.

Девушка получила тяжелые травмы и скончалась до приезда медиков. О случившемся сообщил новостной портал "Все для вас Бежецк".

По данному факту следователи проводят проверку. Рассматриваются все версии произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU