Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области
Авария случилась вечером, 14 января, на 4-м км автодороги Лисьи горы – Анцифарово – Михайловское Лихославльского района Тверской области.
В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 68-летний водитель автомобиля "Лада X-RAY" по не установленной причине съехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольцваген Пассат" под управлением 42-летнего водителя.
В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда медиков. На момент аварии он был не пристегнут ремнем безопасности.
Водитель "Лады" получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU