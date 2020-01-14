Водитель погиб в лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:31:48+03:00

Водитель иномарки погиб на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария случилась вечером, 14 января, на 4-м км автодороги Лисьи горы – Анцифарово – Михайловское Лихославльского района Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 68-летний водитель автомобиля "Лада X-RAY" по не установленной причине съехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем "Фольцваген Пассат" под управлением 42-летнего водителя.

В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда медиков. На момент аварии он был не пристегнут ремнем безопасности.

Водитель "Лады" получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU