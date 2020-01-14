В Бежецке Тверской области сбили восьмилетнего мальчика

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:11:30+03:00

В Тверской области водитель на легковушке сбил ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла днем, 13 января, в районе дома №9/48, на ул.Кузнецова, в Бежецке.

Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, 53-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2106", при движении со стороны ул. Садовая, во время осуществления парковки к правому краю проезжей части дороги наехал колесом автомобиля на восьмилетнего мальчика.

В результате ДТП пешехода доставили в Бежецкую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпустили домой.

ИСТОЧНИК KP.RU