В Бежецке Тверской области сбили восьмилетнего мальчика
Пострадавшему оказана помощь
В Тверской области водитель на легковушке сбил ребенкаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Авария произошла днем, 13 января, в районе дома №9/48, на ул.Кузнецова, в Бежецке.
Как сообщили в Госавтоинспекции Тверской области, 53-летний водитель, управляя автомобилем "ВАЗ 2106", при движении со стороны ул. Садовая, во время осуществления парковки к правому краю проезжей части дороги наехал колесом автомобиля на восьмилетнего мальчика.
В результате ДТП пешехода доставили в Бежецкую ЦРБ, после оказания медицинской помощи отпустили домой.
ИСТОЧНИК KP.RU