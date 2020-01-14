На Рождественской ярмарке в Твери посетители купили 550 сувенирных крыс и мышей

14 Янв. 2020 2020-01-14T09:41:45+03:00

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В канун и во время Новогодних праздников в Твери на улице Трехсвятской по традиции работала Рождественская ярмарка. Она завершилась 7 января, и теперь организаторы и продавцы подводят итоги.

- Всего Рождественскую ярмарку, которая в общей сложности работала 24 дня, посетили около 25 тысяч человек, - озвучили цифры в администрации Твери.

Наибольший интерес у покупателей вызвали сувениры в виде мышей и крыс - символа года. Сувенирных мышей было продано 550 штук. Это составило пятую часть всех проданных на ярмарке сувениров. Часто покупали и ёлочные украшения.

Из угощений спросом пользовался мёд. Его продали 600 кг, а еще 350 кг мармелада и 250 кг грибов.

Каждый выходные на ярмарке проводились праздничные мероприятия. Во время конкурсов и викторин организаторы раздали посетителям порядка 150 подарков.

ИСТОЧНИК KP.RU