В Твери приглашают на выставку Андрея Юдина и его учеников «Грация балета»
Она будет проходить до 1 февраля
Выставка будет проходить до 1 февраля. Фото: из архива Андрея Юдина
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13 января в Тверском центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина открылась выставка «Грация балета». Авторы картин - художник Андрея Юдина и его ученики.
Данная выставка, в центре которой балет и талант танцоров, уже совершила путешествие по миру и завоевала признание. Картины видели в Малайзии, Армении, Чехии и Сербии. И везде они вызывали живой интерес. Проходила она и в центральном выставочном зале «Манежа».
Теперь увидеть картины приглашают и жителей Твери.
Выставка будет проходить до 1 февраля.
ул. Советская, 64.
Вход свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU