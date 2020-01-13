2020-01-13T22:52:23+03:00
Звезды

В Твери приглашают на выставку Андрея Юдина и его учеников «Грация балета»

Она будет проходить до 1 февраля
Ирина ТАРАСОВА
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Выставка будет проходить до 1 февраля. Фото: из архива Андрея ЮдинаВыставка будет проходить до 1 февраля. Фото: из архива Андрея Юдина
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13 января в Тверском центре детского и семейного чтения имени А.С. Пушкина открылась выставка «Грация балета». Авторы картин - художник Андрея Юдина и его ученики.

Данная выставка, в центре которой балет и талант танцоров, уже совершила путешествие по миру и завоевала признание. Картины видели в Малайзии, Армении, Чехии и Сербии. И везде они вызывали живой интерес. Проходила она и в центральном выставочном зале «Манежа».

Теперь увидеть картины приглашают и жителей Твери.

Выставка будет проходить до 1 февраля.

ул. Советская, 64.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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