На ремонт региональных дорог в Тверской области в 2020 году потратят пять миллиардов рублей

13 Янв. 2020 2020-01-13T21:08:13+03:00

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Предстоящую дорожную кампанию обсудили на совещании в региональном правительстве, которое 13 января провел губернатор Игорь Руденя.

По информации пресс-службы правительства, в 2020 году отремонтировать планируют 260 км покрытия. Работы будут вестись в рамка национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и в рамках регионального закона о статусе "Город воинской славы".

В Твери ремонт будет проводиться во всех четырех районах, новый асфальт уложат на 61,5 км улично-дорожной сети.

- Ремонтная кампания должна вестись в комплексе с нашей работой по совершенствованию системы скорой медицинской помощи, внедрению новой модели пассажирских перевозок, реализацией ключевых туристических и инфраструктурных проектов, – отметил Игорь Руденя. – Необходимо предусмотреть модернизацию дорожной сети в связи со строительством детской областной клинической больницы, других объектов, реновацией Морозовского городка.

Общий объем финансирования в рамках нацпроекта на 2019-2024 годы составляет свыше 5 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU